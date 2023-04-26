ВСУ впервые показали кадры боевого дежурства Patriot 1 26.04.2023, 17:33

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В Украину прибыл один из обещанных дивизионов противоракетной системы.

Воздушные силы Украины показали первые кадры боевого дежурства дивизиона Patriot. Отмечается, что первую батарею системы ПВО/ПРО украинских военных получили в апреле 2023 года, пишет unian.net.

- Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта! - говорится в сообщении украинских Воздушных сил.

Украина отныне сможет бороться с российскими ракетами типа Х-22, аэродинамическими целями, работать по баллистическим целям.

Командующий ВВС уже успел протестировать технику и поблагодарил страны Запада за передовую систему.

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