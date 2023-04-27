Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске Саснович на турнире в Мадриде 3 27.04.2023, 11:28

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Видеофакт.

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожать руку белорусской спортсменке Александре Саснович после проигрыша в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в испанском Мадриде. Этот момент попал на видео матча.

Отметим, что после матча теннисистки традиционно встречаются возле сетки, где обмениваются рукопожатием. Элина Свитолина подошла только к рефери, игнорируя Саснович, а затем покинула корт.

Ранее Свитолина раскритиковала WTA и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) за отказ дисквалифицировать россиян и белорусов на международных соревнованиях.

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