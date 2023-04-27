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Рассекречен дизайн iPhone 15 Pro

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  • 27.04.2023, 13:57
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Рассекречен дизайн iPhone 15 Pro

В смартфон будут внесены два важных изменения.

В смартфон iPhone 15 Pro будут внесены два важных изменения по сравнению с предшественником — новая «кнопка действия» и слегка переработанный блок основных камер. Об этом сообщает издание 9to5Mac, публикуя рендеры неанонсированного гаджета по официальным чертежам Apple.

«Новые тактильные кнопки были заменены более традиционными кнопками громкости из-за производственных проблем. Файлы с чертежами подтверждают это изменение», — говорится в статье.

По данным журналистов, в дизайне iPhone 15 Pro оставят и переключатель, который отвечает за беззвучный режим, сделав его многозадачным.

Кнопка отключения звука сможет выполнять другие функции на выбор пользователя, как «кнопка действия» на умных часах Apple Watch Ultra. Журналисты пояснили, что новой кнопки отключения звука не будет на моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Согласно чертежам, выступ основного блока камер в модели этого года станет больше, но незначительно, для зарядки будет использоваться порт USB-C, а вся рамка устройства гораздо более округлая, чем у iPhone 14 Pro.

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