ВСУ ночью разнесли позиции россиян в Бахмуте из HIMARS
- 27.04.2023, 14:11
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Украинские воины контролируют высоты в окрестностях города.
В Интернете появилось видео работы украинской реактивной артиллерии по позициям российской армии в Бахмуте, который становится братской могилой для оккупантов, стремящихся захватить руины населенного пункта.
При этом украинская артиллерия находится на высотах в непосредственной близости к городу и накрывает любые позиции и здания с россиянами, которых обнаруживают с помощью беспилотника.
Новый удар HIMARSов в ночное время суток попал на видео: кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».
На снятых с корректирующего дрона с тепловизионной камерой серия мощных взрывов после точечных залпов в разных частях населенного пункта.