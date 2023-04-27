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ВСУ ночью разнесли позиции россиян в Бахмуте из HIMARS

  • 27.04.2023, 14:11
  • 1,736
ВСУ ночью разнесли позиции россиян в Бахмуте из HIMARS

Украинские воины контролируют высоты в окрестностях города.

В Интернете появилось видео работы украинской реактивной артиллерии по позициям российской армии в Бахмуте, который становится братской могилой для оккупантов, стремящихся захватить руины населенного пункта.

При этом украинская артиллерия находится на высотах в непосредственной близости к городу и накрывает любые позиции и здания с россиянами, которых обнаруживают с помощью беспилотника.

Новый удар HIMARSов в ночное время суток попал на видео: кадры публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На снятых с корректирующего дрона с тепловизионной камерой серия мощных взрывов после точечных залпов в разных частях населенного пункта.

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