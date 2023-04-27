«Народная Грамада»: Режим Лукашенко нужно остановить прямо сейчас 7 27.04.2023, 16:30

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Ситуация с политзаключенными в Беларуси критическая.

В Страсбурге проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Представителей белорусской оппозиции пригласили принять участие в слушаниях по Беларуси, огранизованных Коммитетом по политическим вопросам и демократии ПАСЕ.

Заместитель председателя партии «Народная Грамада» Евгений Вильский передал сайту Charter97.org текст своего выступления на мероприятии.

— Репрессии затронули и членов нашей партии. За решеткой сейчас находится председатель «Народнай Грамады» Николай Статкевич, генеральный секретарь Сергей Спарыш и многие другие.

Многие вынужденно покинули страну. Все информационные ресурсы партии признаны «экстремистскими», за подписку на наш сайт и социальные сети, даже за лайки и комментарии, людям в Беларуси угрожает уголовное преследование.

Лидер партии Николай Статкевич был арестован за два месяца до выборов, 31 мая 2020 года, с тех пор почти три года находится за решеткой.

2,5 месяца мы вообще не имеем никакой информации о нем. Адвокату было отказано во встрече с Николаем под надуманным предлогом. За это время от нашего лидера не получено ни одной весточки. По некоторым сведениям, все это время он находится в ШИЗО.

Подобная ситуация с февраля-марта сложилась вокруг еще нескольких политзаключенных — публичных политиков и лидеров протеста. Похоже, что это новая тактика режима относительно своих последовательных оппонентов — Николая Статкевича, Павла Северинца, Евгения Афнагеля, Максима Знака, Виктора Бабарико, Игоря Лосика.

Проблема усугубляется беспрецедентным давлением на адвокатов, целью которого является лишить возможности выполнять свои профессиональные обязанности. За последние два года около 750 адвокатов из 2000 не аттестованы, лишены лицензий, арестованы и осуждены «за содействие экстремистской деятельности», а также под угрозами «добровольно» отказались от осуществления адвокатской деятельности. Только на прошлой неделе лишены лицензии еще пять адвокатов. Оставшиеся под различными предлогами отказываются заключать договор, боясь преследования властей.

На родных политзаключенных оказывается давление с целью принудить их замолчать, не давать информацию о близких. Вероятно, с этим связано то, что родственники большинства политиков, которые подвергаются сейчас такому же давлению, как и лидер нашей партии, молчат.

Отсутствие в стране независимых СМИ, объявление всех, работающих из-за рубежа, «экстремистскими организациями», невозможность для остающихся в Беларуси давать интервью под угрозой уголовного преследования, делает ситуацию с политзаключенными критической.

Люди боятся говорить, даже оказавшись за рубежом, в безопасности. Очевидно, что это объясняется усилившимся давлением на их родных, остающихся в Беларуси, угрозами заочных судов, лишения гражданства и конфискации имущества.

Отсутствие информации и, соответственно, реакции на ухудшающуюся ситуацию с политзаключенными, делает ее не просто драматичной, но и критической и развязывает руки режиму для еще большего усиления репрессий. Если их не остановить сейчас, завтра может быть слишком поздно.

Денонсация факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических правах лишила граждан Беларуси последней международной защиты.

Мы вынуждены обращаться к международному сообществу, к лидерам демократических стран с просьбой использовать влияние и ресурс ЕС, демократических стран, чтобы потребовать прекращения репрессий и незамедлительного освобождения белорусских политзаключенных. В качестве первоочередного шага может быть освобождение людей, чьей жизни угрожает опасность (по гуманитарным причинам: тяжело больные, женщины, несовершеннолетние)

Должны попасть под персональные санкции все начальники колоний и их заместители, оказывающие давление на политзаключенных, следователи и судьи, выносящие чудовищные и абсурдные приговоры.

Недопустимо торговать жизнями людей. Недопустимо предлагать режиму деньги или уступки за освобождение отдельных либо части политзаключенных. Наш опыт свидетельствует — это неизбежно приведет к появлению новых заключенных и усилению репрессий в Беларуси.

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