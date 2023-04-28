Россия подло ударила ракетами по Украине: есть погибшие 1 28.04.2023, 7:28

7,884

В Умани попадание в пятиэтажку.

Ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Украине.

Одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области. Сообщается о пяти пострадавших в результате атаки.

В районе Киева сбили 11 ракет и 2 БПЛА. В Оболонском районе украинской столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие.

В Днепре от российской ракеты погибла молодая женщина и трехлетний ребенок.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной массированной атаки РФ.

По его словам, около 4 часов утра 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95, РФ запускала ракеты из района Каспийского моря.

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ во взаимодействии с ПВО других Сил обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня.

Цели были уничтожены в зонах ответственности воздушного командования Центр, воздушного командования Восток и воздушного командования «Юг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».