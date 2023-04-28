Количество жертв россиян в Умани возросло до 10 1 28.04.2023, 11:20

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Фото: ГСЧС

Из них двое – маленькие дети.

Ночью 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Украине.

Одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани Черкасской области.

По состоянию на 10:05 спасатели достали из-под завалов дома в Умани тела еще 3 человек, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 10.

«К сожалению, количество погибших в Умани возросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших уманчан. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05», - написал начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Facebook.

Табурец добавил, что среди десяти погибших двое 10-летних детей.

Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

Спасатели развернули 2 пункта оказания помощи населению. Работает 3 психолога ГСЧС.

К разбору завалов привлечено 148 человек и 36 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета.

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