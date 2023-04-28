Яркое свидетельство неадекватности Путина 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

28.04.2023, 12:24

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Чем забита голова персонажа?

Распоряжение Путина готовить по стране музеи спецоперации – яркое свидетельство неадекватности этого человека.

Здесь еще одна безумная грань, которую трудно было представить. Музеи … Чем забита голова персонажа?! Больше года и двух месяцев каждый день убитые, раненые, искалеченные, беженцы, разрушения, расстроенная психика людей, выбравшихся из мясорубки. Дети без отцов, Жены без мужей. Родители без сыновей.

Трагедия десятков миллионов людей, чудовищного масштаба, которую нужно прекратить немедленно. А он о музеях всего этого кошмара поручения дает? Вам, Путин, мало Мариуполя – «музея под открытым небом»?

Увидев поручение великого геополитика про музеи, не поверили глазам и первое, что пришло в голову – отрывок из фильма по О. Генри «Короли и капуста». Жителям свободной Анчурии зоопарки нужны так же, как путинские музеи гражданам обманутой и опозоренной им нашей страны. Только ситуация у нас трагична в отличие от смешного советского фильма о выдуманной «банановой республике».

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