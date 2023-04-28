Баскетболисты «Реала» и «Партизана» устроили массовую драку в Евролиге 28.04.2023, 15:00

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Матч не доиграли.

Четвертьфинальный матч Евролиги между мадридским «Реалом» и белградским «Партизаном» завершился массовой дракой между баскетболистами, пишет nv.ua.

В конце матча при счете 95:80 в пользу «Партизана» игрок «Реала» Серхио Юль сфолил против баскетболиста гостей Кевина Пантера, после чего в конфликт вмешались баскетболисты обеих команд, устроив массовую драку.

Рефери решили остановить матч, поскольку почти все игроки получили удаление. В итоге была зафиксирована победа «Партизана», который повел в серии против «Реала» со счетом 2:0.

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