Ученые доказали пользу манго для людей с лишним весом 2 28.04.2023, 15:49

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Американские исследователи провели необычный эксперимент.

Ученые из Университета штата Сан-Диего выяснили, что потребление манго положительно влияет на здоровье кишечных бактерий у людей с избыточным весом. Исследование опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.

Диета оказывает значительное влияние на микробное разнообразие и состав кишечника. Было показано, что потребление клетчатки и свежих фруктов увеличивает микробное разнообразие, в то время как сладкие напитки и жареная пища могут уменьшить разнообразие. Здоровье кишечного микробиома связано с риском развития многих заболеваний, от диабета до рака.

В новом исследовании приняли участие 27 человек в возрасте 18-55 лет с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 26 кг/м2, то есть они имели избыточный вес или ожирение. Средний вес в обеих группах составлял 94 кг.

Участников разделили на две группы: одни ели манго, а вторые — нежирное печенье. Субъекты получали 100 ккал свежих манго или нежирного печенья в течение 12 недель.

К концу исследования в группе, получавшей манго, уменьшилось число отдельных бактерий, при этом численность видов выровнялась, то есть каждый вид был представлен в сообществе в более или менее равной степени. Потенциальные эффекты такого изменения для здоровья человека должны быть изучены в будущих исследованиях.

Никаких существенных различий между группами в отношении консистенции кала, запоров, боли или напряжения не наблюдалось.

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