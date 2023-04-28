Ученые придумали экраны с надувными зонами
- 28.04.2023, 22:07
Технология позволяет имитировать клавиатуру.
Ученые из университета Карнеги-Меллона показали технологию Flat Panel Haptics. Она позволяет надувать определенные участки экрана благодаря миниатюрным насосам, встроенным под дисплей.
Для работы технологии необходимо использовать ее вместе с OLED-дисплеями. При работе определенные зоны экрана будут надуваться, выступая в итоге где-то на 1,5 миллиметра. В данный момент можно надувать лишь ограниченный набор клавиш, а на принятие выпуклой формы уходит около секунды.
Технология позволит имитировать взаимодействие с физической клавиатурой на сенсорных дисплеях, а также поможет управлять такой техникой слабовидящим и слепым людям. Когда такие функции могут появиться в реальных устройствах — неизвестно.