Ученые придумали экраны с надувными зонами 28.04.2023, 22:07

Технология позволяет имитировать клавиатуру.

Ученые из университета Карнеги-Меллона показали технологию Flat Panel Haptics. Она позволяет надувать определенные участки экрана благодаря миниатюрным насосам, встроенным под дисплей.

Для работы технологии необходимо использовать ее вместе с OLED-дисплеями. При работе определенные зоны экрана будут надуваться, выступая в итоге где-то на 1,5 миллиметра. В данный момент можно надувать лишь ограниченный набор клавиш, а на принятие выпуклой формы уходит около секунды.

Технология позволит имитировать взаимодействие с физической клавиатурой на сенсорных дисплеях, а также поможет управлять такой техникой слабовидящим и слепым людям. Когда такие функции могут появиться в реальных устройствах — неизвестно.

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