Президент Кипра предложил Европе замену газа из России 1 29.04.2023, 8:20

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Он предложил энергоресурсы Средиземноморья.

Энергоресурсы Восточного Средиземноморья помогли бы снизить зависимость Европы от российского газа, заявил президент Кипра Никос Христодулидис в интервью Tothemaonline.

Он назвал энергетическую зависимость континента от российских энергоносителей «самой большой слабостью Европы».

«Конечно, одно только Восточное Средиземноморье не может заменить российский природный газ. Нет таких объемов, которые могут полностью заменить российский природный газ, но, безусловно, есть объемы, которые могут ослабить зависимость Евросоюза от РФ», — сказал глава государства.

Регион может покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза в ближайшие 25 лет, уточнил Христодулидис.

Транзит через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Россия также поставляет толпиво по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС преодолел зависимость от российских нефти и газа. Москва сократила экспорт газа в Европу на 80% за восемь месяцев, отметила она. Справиться с сокращением поставок помогли «хорошие друзья» — США и Норвегия, уточнила фон дер Ляйен. О преодолении зависимости отдельно заявили, в частности, Германия и Италия.

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