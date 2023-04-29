В оккупированном Севастополе горит нефтебаза 8 29.04.2023, 8:31

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Крупный пожар разгорелся после попадания беспилотника.

В Севастополе разгорелся пожар на площади одной тысячи кв. метров из-за попадания беспилотника в резервуар с топливом. Об этом сообщил утром 29 апреля назначенный Кремлем глава оккупированного города Михаил Развожаев.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, пожару присвоен четвертый класс опасности. На месте работают все необходимые спецслужбы.

«Никто из людей не пострадал. Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4 ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания. Гражданским объектам ничего не угрожает», — написал Развожаев.

Как сообщает ТАСС, эвакуировать жителей из района, где горит нефтебаза, не планируют. Будут сделаны замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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