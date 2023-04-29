В тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействовали пожарный поезд

В тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействовали пожарный поезд2
- 29.04.2023, 11:27
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Нефтебазу атаковали украинские дроны.
Пожарный поезд МЧС принял участие в тушении пожара на топливном складе в Севастополе. Об этом сообщил «губернатор» региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Задействованы все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из республики Крым. Задействованы и ресурсы Черноморского флота. Пожарный поезд также приступил к тушению пожара», — написал губернатор.
Возгорание на площади 1000 кв. м. произошло в Казачьей бухте. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, причиной возгорания стал удар украинских беспилотников.