В тушении огня на нефтебазе в Севастополе задействовали пожарный поезд 2 29.04.2023, 11:27

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Фото: ТАСС

Нефтебазу атаковали украинские дроны.

Пожарный поезд МЧС принял участие в тушении пожара на топливном складе в Севастополе. Об этом сообщил «губернатор» региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Задействованы все силы МЧС по Севастополю, прибыли пожарные расчеты из республики Крым. Задействованы и ресурсы Черноморского флота. Пожарный поезд также приступил к тушению пожара», — написал губернатор.

Возгорание на площади 1000 кв. м. произошло в Казачьей бухте. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, причиной возгорания стал удар украинских беспилотников.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

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