Глава РПЦ призвал богатых россиян отдавать деньги государству 3.04.2023, 5:59

Гундяев заявил, что это поможет «обрести спасение».

Россия стала «сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются в ее адрес», однако стране, ведущей войну, нужна помощь состоятельных граждан. Об этом заявил глава РПЦ Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл в проповеди после литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке, пишет The Moscow Times.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый состоятельный человек должен помнить, что богатство для каждого является «великой ответственностью», и лишь используя его в благих целях можно «обрести спасение». Он также подчеркнул, что через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечена его безопасность, независимость и свобода.

Глава РПЦ призвал богатых россиян помочь государству и пожертвовать свои средства на благотворительность, тем самым послужив другим. «Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имения и возможностей будет оказываться помощь другим людям», — подчеркнул патриарх.

После начала войны в Украине патриарх Кирилл стал одним из главных ее «адвокатов». Он неоднократно оправдывал вторжение в Украину в своих проповедях. Например, в сентябре он сказал российским военнослужащим, чтобы они не боялись умереть на войне с Украиной. Те, кто, «движимый чувством долга», погибает на войне, «приносит себя в жертву за других», поэтому эта жертва «смывает все грехи», говорил патриарх.

Патриарх Кирилл находится под санкциями Великобритании, Канады и Литвы. Ввести ограничения против него также пытался Евросоюз, однако его вычеркнули из черных списков по просьбе Венгрии. При этом в руководстве ЕС патриарха называют «пропагандистом президента России». По мнению лидеров большинства стран объединения, в своих религиозных проповедях «он поддерживает и разъясняет точку зрения Владимира Путина» на войну в Украине.

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