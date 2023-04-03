Может ли Лукашенко начать новую мигрантскую войну на границах с ЕС? 3.04.2023, 8:50

Кремль ищет новые рычаги давления на европейские страны.

Власти Польши и Литвы в последнее время высказывают опасения по поводу того, что вскоре может произойти увеличение потока нерегулярных мигрантов, движущихся на запад через территорию Беларуси. Действительно ли для этого есть основания? Об этом пишет сайт телеканала «Белсат».

Рейсы из Ирана и Ирака возобновляются

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте 29 марта заявила о риске увеличения миграционных потоков со стороны Беларуси. Связала она это с тем, что после визита Александра Лукашенко в Иран было объявлено о намерении возобновить авиасообщение между Минском и Тегераном – первый рейс был запланирован уже на 26 марта. «Это значит, что миграционные потоки восстановятся и риски только возрастут», – подчеркнула глава МВД Литвы.

Также Билотайте обратилась к еврокомиссару по внутренним делам Илве Юханссон с просьбой рассмотреть возможность профинансировать совершенствование охранной инфраструктуры на литовско-белорусской границе.

Стоит отметить, что в 2021 году, когда режим Лукашенко организовал искусственный миграционный кризис на границе со странами ЕС, Иран не фигурировал в схеме доставки нерегулярных мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь. Сначала переброска мигрантов в Беларусь осуществлялась преимущественно самолетами из Ирака (количество авиарейсов из этой страны резко тогда выросло в разы). Однако после консультаций Евросоюза с правительством Ирака прямые рейсы в Беларусь были приостановлены и белорусская сторона стала делать ставку на рейсы из Дамаска, Бейрута, Омана, Стамбула и Дубая.

Что касается Ирана, то авиасообщение с этой страной Беларусь не поддерживала с 2018 года. Иранцев среди нерегулярных мигрантов, ехавших в Беларусь в 2021 году, в общей массе было относительно немного. При этом Тегеран выражал Минску недовольство положением своих граждан в Беларуси.

Иранист, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин в комментарии «Вот Так» отметил, что само по себе возобновление рейсов не является предпосылкой для новой волны миграционного кризиса. Хотя в Иране очень много людей хотят в Европу и готовы быть нерегулярными мигрантами, опыт 2021 года вряд ли может их вдохновить. В иранских СМИ тогда активно обсуждалось, с какими трудностями и страданиями столкнулись люди, попавшие в Беларусь с Ближнего Востока. «Все это является тем фактором, который будет влиять на то, что мигранты не будут идти именно через Беларусь», – считает он. По мнению Смагина, о новой волне миграционного кризиса с участием иранцев говорить преждевременно.

«Хотя в какой-то перспективе такая возможность имеется, потому что власти Беларуси это уже делали и могут сделать снова», – добавил он.

Куда больше тревожных параллелей вызывает возобновление рейсов между Минском и Багдадом, потому что как раз граждане Ирака составляли основную массу нерегулярных мигрантов в 2021 году. Причем в ситуации с авиасообщением между Беларусью и Ираком до сих пор нет полной ясности. СМИ заметили, что 29 марта на сайте Национального аэропорта «Минск» появилась информация о рейсе авиакомпании Iraqi Airways из Багдада, однако позже эти данные почему-то исчезли. На сервисе Flighradar24 напротив рейса Багдад–Минск 29 марта стоит статус «Unknown» – то есть, нет данных ни о том, что рейс состоялся, ни о его отмене.

Вместе с тем, в сезонном расписании Национального аэропорта рейсы между Багдадом и Минском присутствуют. В соответствии с графиком, с апреля по октябрь планируется делать по два рейса в неделю, каждую среду и пятницу.

Фактор погоды

Опасения по поводу возможного увеличения потока нерегулярных мигрантов, движущихся на запад через территорию Беларуси, также высказывают в Польше. В начале марта, еще до того как стало известно о возобновлении авиасообщения с Тегераном и Багдадом, представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что наступление теплой погоды в ближайшие месяцы «может привести к увеличению давления на польскую границу и дальнейшим попыткам дестабилизации восточного фланга НАТО».

«Последние отчеты польской пограничной службы показывают, что маршрут миграции, поддерживаемый Россией и Беларусью, снова используется более интенсивно. Мигранты на границу Беларуси и Польши прибывают из России. Именно Кремль является главным бенефициаром этой деятельности», – отметил он на своей странице в Twitter.

Рост интенсивности мигрантских течений в марте действительно наблюдается: начиная с 20 марта в среднем польские пограничники фиксируют около сотни попыток незаконного пересечения границы ежедневно (от 68 до 125 в разные дни). Правда, активность мигрантов не идет в сравнение с пиком кризиса в октябре–ноябре 2021 года: тогда польские пограничники ежедневно останавливали по 600–700 человек.

Интересно, что на возможное увеличение числа мигрантов намекнули и в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Не исключено, что с наступлением тепла организаторы нелегальной миграции активизируются как в странах исхода, так и в странах назначения и транзита», – заявил 17 марта официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

С чего все начиналось

Миграционный кризис на границе Беларуси начался в конце мая 2021 года: с тех пор Евросоюз начал фиксировать крупнейший в истории поток нерегулярной миграции через территорию Беларуси. Отправной точкой кризиса стал скандал с посадкой самолета Ryanair, повлекший за собой масштабные ограничительные меры со стороны ЕС, в том числе введение секторальных санкций. В этой ситуации режим Лукашенко дал понять, что рассматривает миграционный вопрос в качестве механизма шантажа Евросоюза и мести за санкции. Сначала главным направлением мигрантских течений была Литва, потом – Польша.

Кризис достиг своей кульминации в ноябре 2021 года, когда лукашенковские спецслужбы привели к границе с Польшей несколько тысяч мигрантов. Мигранты под объективами телекамер атаковали польских пограничников и пытались прорвать ограждения, а за их спинами стояли белорусские силовики. Возле пограничного пункта «Брузги» тогда возник лагерь для мигрантов, куда лично приезжал Лукашенко.

Власти стран Евросоюза обвинили в организации потока нелегальных мигрантов Минск и назвали это «гибридной агрессией», увидев в действиях белорусской стороны «руку Москвы». В Польше, Литве и Латвии начали устанавливать ограждения, вводили чрезвычайное положение на границе, присоединяли к охране военнослужащих и другие силовые структуры. Против официального Минска были введены новые санкции.

Неколебимость Запада заставила Лукашенко пойти на деэскалацию. С декабря 2021 года интенсивность попыток незаконно пройти польскую границу со стороны Беларуси значительно снизилась: с сотен случаев за день до десятков. Власти начали организовывать эвакуационные рейсы для мигрантов обратно в Ирак, а лагерь в «Брузгах» в марте 2022 года был закрыт.

Миграционная проблема при этом не исчезла. Периодически появлялись данные о новых наплывах мигрантов в Минске и росте числа попыток незаконного пересечения границы начинало расти, из-за чего возникали опасения по поводу возможного масштабного обострения. Возврата к ситуации 2021 года не произошло, но напряжение на границе поддерживалось постоянно. Всего за 2022 год Польша зафиксировала 15,6 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, а Литва – 11 211. Это в разы меньше, чем в 2021 году, но существенно больше, чем до начала миграционного кризиса.

Может ли повториться сценарий 2021 года?

Пока сложно сказать, стоит ли ожидать значительного обострения миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС.

Непонятно, что может дать официальному Минску такая эскалация. В 2021 году Лукашенко мог рассчитывать, что Евросоюз, который был неподготовлен к массовому движению мигрантов со стороны Беларуси, признает его президентом и снимет санкции. Однако тогда его план провалился. Удивительно было бы надеяться, что теперь, когда Запад продемонстрировал свою консолидацию и значительно усилил контроль за границей, вторая попытка будет более эффективной.

Кроме того, массовость атаки в 2021 году была обусловлена тем, что мигранты с Ближнего Востока верили: им достаточно просто будет прорваться в Евросоюз через Беларусь. Сейчас таких иллюзий они иметь не будут: в мировых СМИ за это время появилось очень много информации о том, с чем приходится сталкиваться мигрантам в Беларуси. Да и сами неудачные беженцы могут многое рассказать своим соотечественникам.

К тому же белорусская пропаганда активно раскручивает фейки о «зверствах» европейских пограничников, о «сотнях тысяч расстрелянных беженцев». Интересно, что со 2 апреля пропагандистская выставка «Граница между жизнью и смертью» начнет действовать непосредственно в Национальном аэропорту в Минске – вряд ли эта экспозиция добавит гостям из Ирака и Ирана уверенности в том, что они смогут легко попасть в ЕС. То есть, демонизацию Запада трудно совместить с агитацией за нерегулярную миграцию. Сейчас желающих рискнуть будет гораздо меньше.

Однако ограниченная эскалация для повышения общей напряженности на границах ЕС выглядит вполне реалистично. Тем более, что главной заинтересованной стороной здесь может выступать не Минск, а Москва, которая ищет любые инструменты для увеличения давления и подрыва сплоченности Евросоюза. Европейские политики не раз высказывали мнение, что миграционный кризис на границе с Беларусью – часть гибридной агрессии РФ против Запада.

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