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В Беларуси снизилась ставка рефинансирования

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  • 3.04.2023, 9:26
  • 1,204
В Беларуси снизилась ставка рефинансирования

Это уже третье уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.

В Беларуси вступило в силу постановление правления Нацбанка о снижении ставки рефинансирования.

С 3 апреля она составляет 10,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт снижена до 11,5% годовых и по депозиту овернайт — до 9,5% годовых.

Решение о снижении ставок на 0,5 п. п. Нацбанк принял на прошлой неделе. Это уже третье уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.

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