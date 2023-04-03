В Беларуси снизилась ставка рефинансирования

В Беларуси снизилась ставка рефинансирования1
- 3.04.2023, 9:26
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Это уже третье уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.
В Беларуси вступило в силу постановление правления Нацбанка о снижении ставки рефинансирования.
С 3 апреля она составляет 10,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт снижена до 11,5% годовых и по депозиту овернайт — до 9,5% годовых.
Решение о снижении ставок на 0,5 п. п. Нацбанк принял на прошлой неделе. Это уже третье уменьшение размера ставки рефинансирования за последнее время.