На продажу выставлен самый быстрый Mercedes в истории 3.04.2023, 13:12

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Автомобиль развивает свыше 400 км/ч.

В США продается уникальный Lotec Mercedes C1000 1995 года. Суперкар является самым быстрым авто 90-х и выпущен в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщается на странице автосалона в Instagram.

Суперкар Lotec C1000 заказал в 1990 году нефтяной магнат из ОАЭ – он захотел самое быстрое авто в мире. Постройка машины заняла пять лет и обошлась в 3,4 миллионов долларов, но оно того стоило, ведь характеристики авто впечатляют даже сейчас.

Компания Lotec специализировалась на доработке автомобилей для сорвенований и в основу C1000 положили шасси гоночного авто. Кузов выполнили из редкого на то время карбона, поэтому масса составила всего 1280 кг. Салон суперкара выглядит довольно-таки скромно, учитывая цену авто — местами отсутствует отделка и виден голый карбон.

Среднемоторное купе оснащено 5,6-литровым V8 от Mercedes-Benz, дополненный двумя турбинами Garrett. Мощность составила 1000 л. с.

Lotec Mercedes C1000 способен развить 431 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с. В наши дни такая скорость все еще считается заоблачной и это до сих пор самый быстрый Mercedes. Даже новейший суперкар Mercedes-AMG One с двигателем от болида «Формулы-1» медленнее.

Суперкар Mercedes отлично сохранился, ведь его очень мало эксплуатировали. Пробег авто составляет всего 4145 км. Цена авто не разглашается, но известно, что она исчисляется миллионами долларов.

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