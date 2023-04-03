Что известно о девушке, задержанной по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского 2 3.04.2023, 13:18

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РФ уже заявила, что взрыв организовали «украинские спецслужбы и фонд Навального».

В воскресенье, 2 апреля российский пропагандист Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Главной подозреваемой в деле стала 25-летняя Дарья Трепова.

На следующий день Трепова была задержана российскими силовиками. Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что убийство Владлена Татарского якобы спланировали украинские спецслужбы. Для этого они якобы привлекли «агентуру из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, активной сторонницей которого является Трепова», пишет «Новое время».

Издание Фонтанка опубликовало фото со встречи, на котором запечатлена подозреваемая. Кроме того, в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Трепова заносит в кафе коробку.

По словам очевидца, девушка подарила бюст и начала уходить на свое место, но Владлен ее остановил и попросил сесть рядом.

«Она сказала, что стесняется, но пошла. Это в момент, когда она садится недалеко от Владлена», — сказал свидетель.

Российские силовики задерживали для допроса мать и сестру Треповой. По словам матери, она виделась с дочерью днем в воскресенье незадолго до взрыва, но ничего странного в ее поведении не заметила.

Как сообщает Baza, Трепова известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как «Даша Тыковка» (такой никнейм был у нее в «Твиттере»). Ранее она работала продавцом в магазине винтажной одежды. Недавно уехала из Петербурга в Москву. Накануне взрыва в кафе вернулась в Петербург.

По предварительным данным, вечером 2 апреля она собиралась вылететь из России.

Трепова замужем за Дмитрием Рыловым — его подозревали в соучастии и разыскивали. Либертарианская партия, членом которой он является, заявила, что Рылов давно не находится в России и может быть не причастен к взрыву.

Также подруга Треповой сказала, что брак с Рыловым был «шуточным».

«Я знаю, что у нее был муж, но, насколько я знаю, свадьба была ради шутки и они не поддерживали контакт», — сказала она.

Две подруги Треповой заявили Агентству, что девушка не поддерживала войну, но не придерживалась радикальных взглядов.

«У нее были антивоенные взгляды, она на митинги выходила, ее задерживали несколько раз», — сказала одна из подруг.

О том же говорит и другая ее подруга, которая ее знает со школы. При этом обе не помнят, чтобы Трепова высказывала радикальные взгляды.

По информации из баз данных, Трепову задерживали в Санкт-Петербурге на акции протеста 24 февраля 2022 года. Ее также задерживали на акциях в поддержку Навального в начале 2021 года.

По словам одной из ее подруг, Трепова закончила художественную школу в городе Пушкин (часть Санкт-Петербурга), потом поступила в СПбГУ. Она точно не помнит факультет, на котором училась Дарья, но полагает, что это был медицинский. Согласно утекшим базам данных, она могла также учиться и на экономическом факультете. При этом она также числилась в Клинике высоких медицинских технологий им. Н.И.Пирогова СПбГУ. По словам подруги, Трепова не доучилась и ушла в академический отпуск, но хотела обязательно получить высшее образование.

Трепова неделю назад неожиданно вышла из одного чата, в котором состояла, пообещав вернуться в него позднее, рассказала ее подруга. Другая собеседница сказала, что была удивлена, когда узнала из новостей, что подруга вернулась в Санкт-Петербург.

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