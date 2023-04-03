ВСУ улучшили тактическое положение в Донецкой области 2 3.04.2023, 15:33

4,428

Россияне постепенно теряют свои боевые способности.

Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение в Донецкой области, однако атаки оккупантов на двух направлениях продолжаются.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, передает «ДС».

«Оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. В Донецкой области нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть, мы заняли некоторые стратегически важные позиции», — сказал он.

У Авдеевки враг проводит ротацию. На сегодняшний день известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады Росармии.

«Их отвели, чтобы они смогли восстановить силы. Зато есть информация, что туда зашли «вагнеровцы», но пока подтверждения этому нет. В целом, враги очень боятся нашего контрнаступления и понимают, что их Донецкое направление истощено. Они постепенно теряют свои боевые способности», — говорит Дмитрашковский.

На Запорожском направлении, по его словам, существенных изменений не было. Оккупанты активно проводят разведку и усиливают оборонные рубежи. В Запорожской области используют ствольную и реактивную артиллерию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».