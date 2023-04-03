Новый смартфон Xiaomi установил исторический рекорд всего за пять минут продаж 3 3.04.2023, 15:41

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В чем его особенность.

В Китае начались продажи смартфона среднего класса Redmi Note 12 Turbo. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах – версия с 1 ТБ памяти стала бестселлером, пишет УНИАН.

Первая партия Note 12 Turbo с 1 ТБ была распродана через пять минут после запуска, тем самым установив исторический рекорд по продажам в индустрии. Однако конкретные цифры производитель не раскрыл.

В другом сообщении компания добавила, что Note 12 Turbo стала самой продаваемой моделью в ценовом сегменте от 290 до 440 долларов «за счет сбалансированного сочетания цены и технических возможностей».

В чем особенность Note 12 Turbo

Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке с новым чипом Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности сравним с флагманским. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия 16 ГБ + 1 ТБ, что является редкостью в данном ценовом сегменте.

Также новинка может похвастаться OLED-экраном 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 64 Мп, батареей на 5000 мАч с зарядкой 67 Вт и тандемом прошивок Android 13/MIUI 14.

В Китае смартфон продается по цене от $285 за версию с 8+256 ГБ и до $375 за 16 ГБ+1 ТБ памяти. О сроках выхода в Европе пока не сообщается.

Также вышла лимитированная версия Harry Potter Edition в комплекте с тематическими чехлом, скрепкой, наклейками и приглашением в Хогвартс. Цена – $353 с 12-256 ГБ памяти.

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