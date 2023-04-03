КГБ предъявил обвинение 30 фигурантам дела о диверсии в Мачулищах 17 3.04.2023, 17:42

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Некоторым из них грозит смертная казнь.

КГБ предъявил обвинение 30 фигурантам уголовного дела о подрыве российского разведывательного самолета А-50 на военном аэродроме в Мачулищах. Об этом представитель Комитета госбезопасности сообщил телеканалу ОНТ.

Как сообщили на телеканале, подрыв самолета был осуществлен «организованной группой под управлением иностранных спецслужб». В деле около 30 человек — это «люди, которые помогали и оказывали содействие Швецу». Большая часть из них действовала в Беларуси, утверждает телеканал.

Задержанным инкриминируется часть 3 статьи 289 УК (Акт терроризма, совершенный организованной группой).

Ранее в Беларуси внесли специальные поправки в уголовное законодательство. Теперь высшая мера наказания может грозить не только за акт терроризма, но даже за покушение на совершение акта терроризма или приготовление к нему.

Напомним, 26 февраля в результате взрывов при помощи управляемых дронов на аэродроме Мачулищи под Минском был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По факту попытки совершения акта терроризма на военном аэродроме в Мачулищах КГБ возбудил уголовное дело.

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