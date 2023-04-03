Зеленский передал Чернигову награду города-героя 2 3.04.2023, 18:10

Он отправился с визитом в Черниговскую область в годовщину отступления оккупантов с севера Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернигов отметил героизм города и области в борьбе против российских оккупантов. Он передал Чернигову награду города-героя, сообщается на сайте президента 3 апреля.

«Год назад успехи нашего народа в битвах за Черниговскую, Сумскую, Киевскую области открыли миру правду. Правду о том, какова Украина. Мир увидел не только смелость и решительность украинцев, не только то, какие несокрушимые украинцы и украинки. Мир увидел, что Украина способна выйти победителем из этой войны – войны за Украину. Это было принципиальное изменение отношения к нашему государству, к нам всем – украинцам. Именно здесь была подтверждена вера мира в Украину. Подтверждена действиями наших воинов и бегством оккупантов», – сказал Зеленский.

Президент вручил почетный знак «Город-герой Украины» начальнику Черниговской городской военной администрации Дмитрию Брижинскому.

Он поблагодарил всех, кто воюет за Украину и приближает ее победу. Также президент вручил награды военнослужащим.

Зеленский отправился с визитом в Черниговскую область в годовщину отступления оккупантов с севера Украины. В селе Ягодное, которое почти месяц было в оккупации, он встретился с местными жителями. Вместе с президентом в Ягодном побывали вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который утром приехал в Украину с делегацией немецких бизнесменов, а также посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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