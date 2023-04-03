Россия начала масштабные авиаобучения в Калининградской области 7 3.04.2023, 19:15

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Будут запускать бомбы и ракеты.

Российское военное командование сообщило о начале авиационного обучения на востоке Калининградской области.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на РосСМИ.

Как заявляется, в области будут проходить учения, во время которых будут производиться бомбометания и пуски ракет.

Напомним, Калининградская область – самый западный субъект России. Область граничит с Польшей на юге, Литвой – на севере и востоке. Кроме того, на западе область омывается водами Балтийского моря.

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