закрыть
3 апреля 2023, понедельник, 20:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия начала масштабные авиаобучения в Калининградской области

7
  • 3.04.2023, 19:15
  • 3,204
Россия начала масштабные авиаобучения в Калининградской области

Будут запускать бомбы и ракеты.

Российское военное командование сообщило о начале авиационного обучения на востоке Калининградской области.

Об этом пишет Charter97.org со ссылкой на РосСМИ.

Как заявляется, в области будут проходить учения, во время которых будут производиться бомбометания и пуски ракет.

Напомним, Калининградская область – самый западный субъект России. Область граничит с Польшей на юге, Литвой – на севере и востоке. Кроме того, на западе область омывается водами Балтийского моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип