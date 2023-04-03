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Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и битум

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  • 3.04.2023, 20:19
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Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и битум

Пошлины увеличены с 1 апреля.

Совмин незначительно поднял экспортную пошлину на сырую нефть и некоторые нефтепродукты с 1 апреля. Это предусматривает постановление от 31 марта, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Экспортные пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты поднимаются с 14,2 долларов за тонну до 14,3 долларов за тонну.

Ставки пошлин на другие нефтепродукты не изменились.

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