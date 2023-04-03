Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и битум

Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и битум1
- 3.04.2023, 20:19
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Пошлины увеличены с 1 апреля.
Совмин незначительно поднял экспортную пошлину на сырую нефть и некоторые нефтепродукты с 1 апреля. Это предусматривает постановление от 31 марта, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
Экспортные пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, вазелин, парафин и отработанные нефтепродукты поднимаются с 14,2 долларов за тонну до 14,3 долларов за тонну.
Ставки пошлин на другие нефтепродукты не изменились.