Минфин РФ отчитался о падении цены российской нефти на новое «дно» 3 3.04.2023, 20:37

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Сокращение добычи не помогло.

Решение Кремля сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки оказалось бессильно приподнять цены на российский сорт Urals.

В марте средняя цена основной экспортной марки российских опустилась до $47,85 за баррель, отчитался в понедельник Минфин РФ.

По сравнению с февралем котировки Urals просели еще на $1,71 (3,4%), по сравнению с январем — оказались ниже на $1,63, а в годовом выражении рухнули почти в 2 раза.

Так дешево, согласно официальной статистике, российская нефть не стоила ни разу с ноября 2020 года, когда мировой рынок переживал шок пандемии и сильнейший в истории кризис перепроизводства.

Скидка Urals к североморскому сорту Brent, впрочем, чуть уменьшилась: по данным Argus в марте это было $29,6 за баррель против $33,2 в феврале и $33,8 в январе.

Речь идет об индикативных ценах в европейских портах, куда после введенного в декабре эмбарго российская нефть не поступает. В портах РФ на условиях FOB (когда право собственности на нефть переходит к покупателю в порту отгрузки) Urals в марте стоила еще дешевле: $44,5 за баррель в Приморске, $44 за баррель в Новороссийске, что на $26 ниже уровня, который заложен в российский бюджет.

Число клиентов на морские поставки российской нефти сжалось до четырех стран. При этом 70% экспорта ушло в Индию, отмечает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные Refinitiv Eikon.

Китай остался на втором месте с примерно 8%, а Турция — на третьем с 7%. Четвертым по величине покупателем была Болгария с долей 5%, единственная европейская страна, которой разрешено покупать морскую российскую нефть после эмбарго ЕС.

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