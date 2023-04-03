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Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

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  • 3.04.2023, 21:04
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Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ
Владимир Зеленский

Президент Украины дал россиянам последний шанс.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о грядущем контрнаступлении ВСУ, предупредив российских военных: в случае отказа добровольно покинуть территорию Украины все оккупанты будут уничтожены. Глава государства отказался озвучивать подробности плана военной атаки украинских военных, поскольку такая информация может помочь российской армии подготовиться к наступлению ВСУ.

Об этом сообщает «Укринформ», цитируя заявление главы государства во время визита в село Ягодное (Черниговская область).

«Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации, но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», - подчеркнул он.

Посетив освобожденный от россиян весной прошлого года населенный пункт, где люди прятались в подвалах, скрываясь от российских оккупантов, Зеленский пожелал Путину «провести остаток своей жизни в подвале с ведром вместо туалета».

Реагируя на гибель российского военкора Татарского, которого накануне подорвали в ресторане Санкт-Петербурга, он заявил, что его не интересуют происходящие в российских городах события. «Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», - подчеркнул президент Украины.

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