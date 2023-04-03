США анонсировали контрнаступление Украины «в ближайшие недели» 2 3.04.2023, 22:01

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Накануне о подготовке к контрнаступлению высказался президент Украины.

США ждут, что Украина начнет контрнаступление в ближайшие недели, заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели», — сказала Смит.

Накануне о подготовке к контрнаступлению высказался президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте <…> Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим планам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда (с оккупированных территорий — прим. TMT.), иначе мы их уничтожим», — сказал президент во время своего визита в Черниговскую область.

Главной целью украинского контрнаступления может стать аннексированный в 2014 году Крым, заявил телеканалу LRT отставной американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе.

«Крым — вот что должно быть освобождено. Вы можете уничтожить всех российских солдат в радиусе 200 км от Бахмута, но это не повлияет на стратегический исход войны. Стратегическую ситуацию может изменить только освобождение Крыма, и именно так Украина добьется победы», — сказал он (цитату приводит «Русская служба Би-би-си»).

Ранее Зеленский говорил, что весеннее контрнаступление откладывается из-за нехватки оружия и боеприпасов. «Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — сказал украинский президент в интервью газете Yomiuri Shimbun.

Японское издание отмечало, что танки, предоставленные Германией и другими странами, должны попасть на фронт в апреле. Зеленский сказал о намерении использовать их для прорыва российской линии обороны: «Нам нужны танки для деоккупации Украины».

В середине марта украинские чиновники высказывали сомнения в готовности к анонсированному весеннему контрнаступлению. Количество предоставленных Западом танков оказалось «символическим», а обещанные боеприпасы могут прибыть на поле боя с задержкой, рассказывали они The Washington Post.

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