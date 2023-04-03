За первые два месяца в Беларуси уволены почти 90 тысяч человек

За первые два месяца в Беларуси уволены почти 90 тысяч человек1
- 3.04.2023, 22:12
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Из них более 5136 человек потеряли работу из-за прогула и других нарушений трудовой дисциплины.
Белстат поделился статистикой по увольнениям в январе — феврале 2023 года. За первые два месяца 2023-го уволены 89 635 человек, из них более 5136 человек (это около 6% от общего числа) потеряли работу из-за прогула и других нарушений трудовой дисциплины.
Также Белстат считает количество работников, уволенных из-за ликвидации организации, сокращения численности или штата работников: таковых за январь — февраль насчитали 603 человека.
Такие цифры — это не много и не мало, примерно такая же картина наблюдалась в январе — феврале прошлого года. В те времена были уволены 86 876 человек, из них 737 ввиду ликвидации организации либо сокращения штата, еще 4996 — из-за прогула и других нарушений дисциплины.