Названы лучшие смартфоны для покупки в 2023 году 30.04.2023, 19:42

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В списке варианты для разного бюджета.

Редакция техпортала Tech Advisor составила рейтинг лучших смартфонов, которые можно купить в 2023 году. Топ разбит по предпочтениям и бюджету, а значит каждый найдет что-то для себя.

В перечень вошли модели от Google, Apple, Samsung, OnePlus, Motorola и Xiaomi. До конца 2023 года нас ждет не так много новинок, ведь почти все ожидаемые смартфоны уже дебютировали, поэтому данный рейтинг будет актуален еще долго.

Google Pixel 7 – лучший выбор для большинства людей

Google Pixel 7 – лучший смартфон почти без нюансов. Его главное преимущество перед конкурентами – оригинальный дизайн, первоклассный софт и один из лучших наборов камер типа «наведи и снимай».

Базовый Pixel 7 отличается от Pro-модели меньшим экраном, временем автономной работы, а также отсутствием дополнительного телеобъектива с оптическим зумом. Но и стоит дешевле.В целом, по версии обозревателей, Pixel 7 – это лучший телефон для большинства людей.

iPhone 14 Pro – лучший Айфон

Если обычный iPhone 14 представляет собой незначительное обновление по сравнению с iPhone 13, то «прошка» – это большой скачок по сравнению со своим предшественником. Некоторые изменения кажутся незначительными, но если вашему «Айфону» три или четыре года, этот iPhone будет чувствовать как огромный апгрейд.

В плане фото здесь все тоже хорошо: 48-Мп датчик позволяет выполнять кадрирование с 2-кратным зумом в дополнение к 3-кратному теле- и сверхширокоугольному объективу. Также Apple наконец-то внедрила в айфоны функцию Always-On Display и «новую челку» Dynamic Island.

Galaxy S23 Ultra – телефон с максимум возможностей

Если вам нужен телефон с максимальным набором функций, Galaxy S23 Ultra – это ваш выбор. Стоит он недешево, но взамен пользователи получают все возможные фичи, которые нужны современному смартфону. Это и тройная камера большого размера, и хорошее время автономной роботы, и мощный процессор, и, конечно же, уникальный стилус S-Pen.

Это один из немногих телефонов на рынке с квадратным корпусом и экраном, но его приятно держать в руке благодаря высочайшему качеству сборки и красиво скошенным краям и экрану, пишет Tech Advisor.

Кто еще попал в рейтинг

- Google Pixel 6a – лучший смартфон по соотношению цены и качества;

- OnePlus 11 – лучший смартфон-флагман по соотношению цены и качества;

- iPhone 14 – смартфон-универсал;

- Galaxy Z Flip 4 – лучший складной смартфон на рынке;

- Motorola Moto G62 – лучший бюджетный вариант;

- Xiaomi 13 Pro – лучший набор для фото и видео.

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