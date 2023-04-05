Посеревший Соловьев неожиданно сказал правду о войне 5.04.2023, 7:41

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Главный кремлевский пропагандист «надорвался».

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев признался, что устал от войны и хочет о ней забыть. Спустя год войны риторика кремлевской пропаганды кардинально изменилась. От ура-патриотизма уже ничего не осталось. Самые ярые «певцы войны» все чаще начинают оговариваться, признавая свои чувства по поводу агрессии. Показательным стало недавнее заявление пропагандиста Владимира Соловьева.

Отрывок его передачи опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Соловьев в последние месяцы сильно похудел и даже посерел от переживаний. На днях, тяжело вздыхая, он публично признался, что не хочет войны, но пути назад для него уже нет.

«А на самом деле что идет -то? Что это за война? Между кем и кем? Я вчера об этом много говорил… Эта война, которая проходит через жизнь каждого из нас. А не хочется! Ну реально, не хочется. Хочется как-то забыть, чтобы все было радостно. Но нас в покое никто не оставит. Необходимо это понять», - заявил пропагандист.

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