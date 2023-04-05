На Донбассе россияне обстреляли собственный десант термобарическими снарядами 5.04.2023, 8:07

иллюстративное фото

Оккупанты провалили фланговую атаку на Авдеевском направлении.

На Авдеевском направлении в Донецкой области группа российской пехоты, отправленной на штурм без поддержки бронетехникой, пала жертвой «френдли-файер».

Об этом сообщила мониторинговая инициатива (DeepState Россияне провалили фланговую атаку на Авдеевском направлении). В Телеграмм-канале сообщества было опубликовано фото подбитого вражеского танка из-под первомайского (Авдеевский отрезок фронта, Донбасс).

«Такого плана атаки в районе Первомайского происходят довольно часто. На днях наши подбили российский танк, но те решили не отказываться от десанта. Тем не менее, десант накрыли свои же термобарическими боеприпасами», – говорится в сообщении.

Как отметил военно-политический обозреватель, сокоординатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, под Авдеевкой на Донбассе оккупанты испытывают острый дефицит бронированной техники и используют «десантуру» вместо танков.

Речь идет, в частности, о 1-м и 2-м армейском корпусах так называемых «ЛНР» и «ДНР», преимущественно состоящих из «частично мобилизованных» солдат.

По имеющейся у аналитика информации, гауляйтер псевдореспублики «ДНР» Денис Пушилин затребовал у российского командования технику для компенсации потерь. Командование отказалось предоставлять бронетехнику, но согласилось увеличить личный состав десантников.

«Итак, десантурой теперь российские оккупационные войска будут затыкать все те дыры, которые планомерно у них возникают по линии фронта в тех локациях, которые еще пол года назад уверенно удерживались разного рода подонками, типа ЧВК «Вагнер», 1 АК/2 АК и БАРСы. То есть десантура - это не более чем затычка. Казалось бы, человеческого ресурса должно быть хоть отбавляй, но на деле ресурс себя исчерпал и теперь приходится тонким слоем размазывать его по всей линии столкновения. Тенденция, которая не предвещает россиянам ничего хорошего», – констатирует Коваленко.

В то же время, по мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, говорить о провале российского наступления на Донбассе – преждевременно. Враг насыщает отдельные участки фронта ресурсами и готовится к продолжительной войне.

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