Эксперт: Лукашенко не случайно унижался перед Нарышкиным за самолет А50 1 5.04.2023, 8:17

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Тема для разговора была выбрана странная.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 4 апреля встретился в Минске с Александром Лукашенко. Одной из тем их разговора стало повреждение ДРЛО А50-У.

Об этом «24 каналу» рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его мнению, Лукашенко и Нарышкин выбрали странную тему для обсуждения.

После так называемых выборов в Беларуси в 2020 году, когда Лукашенко в очередной раз назначил себя правителем, целая армада российских журналистов приехала в Беларусь. И они стали заниматься редакционной политикой белорусских СМИ.

«Лукашенко дал этому «зеленый свет», как сегодня согласовали в России приезд китайских специалистов, которые будут блокировать You Tube», – отметил собеседник.

В Беларуси донесение информации широким массам происходит так же как в России, искривленным способом. Инцидент, который произошел на аэродроме в Мачулищах с ДРЛО А50-У, выдается за правду и доказывается, что западные соседи Беларуси желают ей только вреда.

«Белорусский диктатор это делает системно», – добавил политический эксперт.

«Поэтому такие «инциденты», как с А50-У, будут обговариваться, потому что других «террористических актов», как они говорят, в Беларуси не произошло», – заметил собеседник.

Валерий Клочок, предположил, что «теракт» с ДРЛО А50-У совершил сам Лукашенко, чтобы был повод «поговорить».

Что известно об инциденте с ДРЛО А50-У

26 февраля на аэродроме в Мачулищах в Беларуси был поврежден российский самолет А-50. А именно – передняя и центральная части, авионика и радиолокационная антенна.

ДРЛО А50-У осуществлял разведку территории Украины. Также самолет наводил ракеты «Кинжал», потому что вместе с ним взлетали гиперзвуковые ракетные комплексы.

Ответственность за повреждение самолета взяли на себя белорусские партизаны.

В то же время Лукашенко обвинил в подрыве самолета Украину.

А белорусское КГБ сообщило, что к попытке организации «теракта» якобы причастны спецслужбы Польши.

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