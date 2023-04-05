Стало известно, сколько зубров обитает в Беловежской пуще 5.04.2023, 10:55

Самое многочисленное стадо находится в южной ее части.

В Беловежской пуще закончили зимний учет зубров: на начало года численность стада составила 730 особей — на 27 больше, чем в прошлом году. Такая информация опубликована на официальном сайте Национального парка.

Трудоемкие работы велись в январе-марте с помощью оптических средств наблюдений и методом фотографирования с квадрокоптера. Результаты свидетельствуют, что тенденция ежегодного увеличения численности зубров в Беловежской пуще сохраняется.

В течение 2022 года здесь родилось 103 теленка. Большую часть зубриного стада (51,2%) составляют взрослые самки (старше 3,5 года) — их насчитали 374. Пятую часть (21%) — молодняк от полутора до 3,5 года. Взрослых самцов насчитано 100 особей (13,7%).

Популяция по-прежнему распределена по пяти основным территориальным группировкам. Самое многочисленное стадо находится в южной части пущи (Сухопольское, Шерешевское, Ясеньское, Пашуковское, Королево-Мостовское лесничества) — там проживает 323 зубра. Юго-западную группировку (Белянское, Дмитровичское лесничества) образуют 134 животного. Северо-восточную (Новодворское, Порозовское лесничества) — 142 особи. Меньше всего зубров насчитывается в центральной (Хвойникское лесничество) и северной (Свислочское лесничество) частях пущи — 67 и 56 особей соответственно.

Кроме того, 8 зубров содержится в экскурсионных вольерах.

В польской части Беловежской пущи на начало 2023 года насчитывалось 829 зубров, включая 138 телят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».