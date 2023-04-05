«Выезжайте или готовьтесь»: Украина предупредила граждан оккупированных территорий 5.04.2023, 11:06

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Назревают важные события.

Власти Украины предупредили гражданское население оккупированных регионов о грядущей эскалации боевых действий.

Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в своем телеграм-канале.

«Украинцам на ВОТ советую или временно выехать в третьи страны или подготовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей», - говорится в сообщении.

Верещук также добавила, что на ВОТ сейчас «тревожно». «У оккупационных чиновников есть еще немного времени убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но, это уже как получится».

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