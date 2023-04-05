В Беларуси официально засекретили все данные статистики 6 5.04.2023, 12:25

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Доступ к ним сохранится только для высокопоставленных чиновников.

Теперь Белстат официально может не раскрывать некоторые статистические данные. Доступ к ним сохранится только для высокопоставленных чиновников. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Белстат опубликовал новую инструкцию о распространении статистических данных.

В нее включили пункт, официально позволяющий структуре не раскрывать перед белорусами отдельную информацию. Это правило будет действовать в случаях, «если ее распространение или представление может причинить вред» нацбезопасности Беларуси, а также «общественному порядку, нравственности, правам и законным интересам юридических и физических лиц». Кто будет решать, способна ли публикация данных нанести такой вред, в документе не уточняется.

По этой же причине Белстат также может отказать предоставлять информацию по запросу. Структура обещает информировать о причинах отказа.

Так решил Белстат: какую статистику закрыли от белорусов

Стоит отметить, что отсутствие официального заявления не мешало ведомству скрывать от граждан страны статистические данные. Белстат начал закрывать статистику в период пандемии коронавируса. Первыми скрыли данные о смертности и рождаемости. Например, в январе 2022 года в организации отвечали, что данные по смертности все еще «находятся в процессе разработки», на сайте было указано, что они будут опубликованы «по мере готовности». Однако с тех пор они так и не появились в базе данных.

Постепенно ведомство становилось все более закрытым. Сейчас белорусы не могут узнать на сайте структуры, как наша страна торгует с другими, сколько в Беларуси пенсионеров, детали расходования бюджета и состояния госдолга и даже количество принятых и уволенных айтишников.

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