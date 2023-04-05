Путинские олигархи сменили маршрут бегства 2 Телеграм-канал «Можем объяснить»

5.04.2023, 15:28

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Путь на Запад закрыт.

Литва запретила россиянам, не имеющим ВНЖ, покупать недвижимость. Это решение, о котором объявлено 4 апреля, объясняется рисками для нацбезопасности. После начала войны в Украине, поток россиян в Литву сильно увеличился. За 2022 год россияне купили 699 объектов недвижимости. Покупка недвижимости в Литве не позволяла получить ВНЖ, но покупатель мог оформить годовую мультивизу.

Еврокомиссия еще в марте 2022-го призвала страны ЕС отменить все программы выдачи «золотых» паспортов, а также лишить действующих паспортов россиян, находящихся под санкциями. Год спустя эта установка стала общепринятой.

Путь на Запад закрывается

Европейские программы предусматривали получение гражданства или ВНЖ за покупку недвижимости, рассказал «МО» Илья Шуманов, директор «Трансперенси Интернешнл — Россия». При этом, по его словам, в Европе было не так много стран, которые продавали именно паспорта: «Это Кипр, Болгария и Мальта».

Все эти страны, кроме Мальты, свои программы отменили. «Еврокомиссия продолжает давление на Мальту, идет судебное разбирательство, — сказал в беседе с «МО» миграционный юрист на условиях анонимности. — Золотые визы россиянам и беларусам до сих пор выдает только Испания, но граждане других стран по-прежнему могут получить такую визу в некоторых странах ЕС».

Шесть олигархов стали лишенцами

Паспортов Кипра, по подсчетам «МО», лишились 6 участников списка Forbes — Олег Дерипаска, Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Алексей Кузьмичев и Григорий Березкин, а также члены их семей и еще три менее состоятельных российских бизнесмена.

В свою очередь болгарского гражданства в марте этого года лишились Лука и Филипп Адоньевы, сыновья сооснователя Yota Сергея Адоньева (близкого к Сергею Чемезову спонсора Ксении Собчак и «Новой газеты»).

Ситуация с Мальтой сложнее. «Ни я, ни мои эксперты не слышали о том, чтобы Мальта отзывала раннее выданные паспорта», — говорит Шуманов.

Бегство в Турцию и Южную Америку

После закрытия Запада люди из бизнес- и политэлиты двинулись в восточные и южные страны. «Одним из самых популярных и пока доступных для богатых россиян паспортов, который можно купить за инвестиции, оказался турецкий, — говорит Шуманов — Получателем паспорта Турции стал, например, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов».

Окружение Путина также готовится к переезду в Венесуэлу, а чиновники рангом пониже — в Парагвай, Эквадор и Аргентину, сообщали источники «Можем объяснить».

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