Кремль перебрасывает из Беларуси в Украину тысячи тренированных военных 5.04.2023, 17:05

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Украинцы готовы отбить любую атаку или противодействовать провокациям на границе с Беларусью.

Из Беларуси выводится в рамках ротации около 2 тыс. российских военных, которых Кремль в дальнейшем планирует перебросить на восток Украины. Как передает «Униан», об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга по оперативной ситуации на границах, в том числе с Беларусью.

Он напомнил, что Лукашенко продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины и дает территорию Беларуси для российских военных, в частности для проведения учений, тренировок.

- На данный момент, после проведения определенной подготовки для российских военных, происходит ротация. Нам известно, что на данный момент начались мероприятия по выводу части российских подразделений на территорию России из Беларуси. Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находится около 4 тыс. российских военных. После этих мероприятий, которые сейчас начались, их количество снизится. По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тыс. российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны, для усиления своей группировки, - сказал Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, на этом направлении подразделения разведки Украины не отмечают.

Демченко отметил, что те подразделения белорусской армии, которые усиливают границу с Украиной, находятся по-прежнему на определенной удаленности от границы, в их действиях ничего не изменилось.

- Не изменен ни их характер действий, ни количество. Но, несмотря на все это, мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, потому что мы понимаем коварство врага.

Поэтому, как и раньше, с нашей стороны происходят все необходимые действия для укрепления как линии границы, так и приграничья, чтобы все составляющие Сил обороны Украины, а это и подразделения Государственной пограничной службы, которые находятся на переднем крае, а также другие составляющие, которые усиливают это направление - и ВСУ, и Нацгвардия - имели все возможности, чтобы отбить любую атаку с этого направления или противодействовать провокациям на этом участке, - сказал он.

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