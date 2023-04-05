Гиркин намекнул, что ближайший партнер Путина «водит его за нос» 5.04.2023, 17:15

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Хозяин Кремля просчитался.

В России продолжает разгораться скандал, связанный с заявлением посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, по словам которого, внешние наблюдатели неверно истолковывают отношения КНР и России. По его словам, Пекин не поддерживает Москву в войне против Украины, а заявление глав двух стран Путина и Си Цзиньпина о дружбе, которая «не имеет границ», не более чем риторический прием.

Заявление стало холодным душем для российской стороны, которая преподносила прочные отношения с Китаем как одно из главных достижений внешней политики Путина, пишет «Диалог».

С резким заявлением выступил полевой командир «ДНР», экс-офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков). В своем Telegram-канале он заявил, что китайская сторона в лице председателя КНР Си Цзиньпина могла банально «водить Путина за нос». В противном случае Пекин должен отреагировать и отозвать своего посла из Евросоюза.

В случае отсутствие реакции Пекин продемонстрирует, что слова посла являются правдой и никакой «дружбы без границ», которой при каждом удобном случае хвастается Москва, не существует.

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