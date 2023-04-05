У Полины Шарендо-Панасюк ухудшилось здоровье 5.04.2023, 17:31

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Полина Шарендо-Панасюк

У политзаключенной появились боли в позвоночнике и падает зрение.

У активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк ухудшилось здоровье. Об этом сайту Charter97.org рассказал ее муж Андрей Шарендо:

— Из-за переохлаждения у нее появились боли в спине, позвоночнике. Также стало садиться зрение. Это очень тревожные весточки от Полины. Мы будем делать все, чтобы она в ближайшее время получила медицинскую передачу. Все-таки долгое нахождение в нечеловеческих условиях не может не отразиться на здоровье.

Также муж Полины Шарендо-Панасюк призвал к усилению санкций против режима Лукашенко:

— Целью любых санкций должно быть освобождение и полная реабилитация всех политзаключенных. Не единиц, известных людей. Ведь Лукашенко освобождением Анжелики Борис хотел продать идею, что он готов освобождать женщин. Он пытается создать иллюзию лояльности. На самом же деле сейчас в тюрьмах и ужасных условиях находятся сотни женщин-политзаключенных, за которых не заступится другая страна.

Подчеркну, значение имеет только усиление санкций до полного освобождения политзаключенных и их реабилитация. Освобождение в нынешней Беларуси ничего не значит. Человек, которого освободили, фактически вынужден либо уехать из страны, либо существовать в полутюремных условиях в виде надзоров и ограничений по передвижению.

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