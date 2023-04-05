Актер Дмитрий Назаров оштрафован за песню «Хотят ли русские войны» 5 5.04.2023, 19:31

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Дмитрий Назаров

После начала вторжения РФ в Украину актер регулярно публикует антивоенные стихи и песни.

Судья Тверского районного суда Москвы Алеся Орехова оштрафовала народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Назарову вменили ролик «Хотят ли русские войны», опубликованный на его ютуб-канале. Сам актер на суде не присутствовал и передал через адвоката, что своей вины не признает. Вопреки практики всех предыдущих подобных дел, на заседании присутствовал прокурор Максим Демин.

Экспертами в деле актера выступили Наталия Крюкова и Александр Тарасов. Ранее они проводили исследования по делам Юрия Дмитриева, Владислава Синицы и «Свидетелей Иеговы». Защитник Назарова Ильнур Шарапов счел их экспертизу недопустимой.

В середине январе стало известно об увольнении Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой из Московского художественного театра имени Чехова (МХТ). Позднее супруги в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказали, что сначала руководитель МХТ Константин Хабенский предлагал им уйти в «творческий отпуск», а позже сказал: «К сожалению, я сделать ничего не могу, вам нужно уволиться. Или они у меня заберут бронь на 29 человек».

После начала вторжения России в Украину Дмитрий Назаров начал публиковать на своем ютуб-канале антивоенные стихи и песни.

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