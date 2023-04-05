Украинцы поставили на границе проектор, на котором показывают БЧБ-флаги и обращение Зеленского 2 5.04.2023, 20:53

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Видео.

На украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, Лукашенко и кадры с бело-красно-белыми флагами. Об этом пишет «Белсат» — видео билборда изданию прислали читатели.

Сообщается, что огромный проектор появился рядом с границей в Житомирской области. То, что он показывает, хорошо видно и слышно в Беларуси.

На билборде крутят нарезку из выступления Лукашенко, где он обещает поддерживать Россию, кадры последствий ударов по украинским городам, нанесенных с территории Беларуси, и погибших в Буче. В видео также показали БЧБ-флаги, которые украинцы вывешивали на границе, и отрывок обращения президента Украины Владимира Зеленского к белорусам с призывом не участвовать в войне.

Госпогранкомитет пока не прокомментировал появление проектора. Но раньше ведомство неоднократно сетовало, что украинцы «провоцируют» белорусских пограничников. Например, засылали в Беларусь беспилотники, вывешивали БЧБ-флаг, пели гимн Украины и другие песни, оголялись, а также громко кричали: «Я сейчас гранату брошу» и спрашивали: «Если я зайду на твою территорию, ты в меня будешь стрелять?»

Были и претензии по поводу того, что украинцы украли пограничный знак, а в прошлом году глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо жаловался на то, что украинские пограничники минируют дороги и вывешивают чучела.

К слову, билбордами раньше уже «мерялись» обе стороны. Украинцы со своей стороны границы размещали призывы к белорусам «не становиться оккупантами, как россияне». Белорусская пропаганда в ответ обещала найти «настоящих оккупантов» (намекая на США) и показывала фото времен Второй мировой войны с надписью «Беларусь помнит!!!».

Напомним, после объявления о начале «специальной военной операции» Владимиром Путиным 24 февраля российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии, несмотря на все обещания Лукашенко украинским лидерам, что «никогда с нашей территории не будут атаковать Украину».

За два дня до начала войны высшие должностные лица, в том числе и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, а также глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо уверяли своих украинских коллег, что территория Беларуси не будет использована для нападения на Украину.

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