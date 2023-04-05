Болгария закрывает порты для всех российских судов 3 5.04.2023, 21:00

2,992

Морское управление страны установило запрет в рамках пятого пакета санкций ЕС.

Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов вне зависимости от флага, под которым они ходят, сообщает PortSEurope.

Решение вступает в силу с 8 апреля и связано с директивой Евросоюза по выполнению санкций.

Суда под российскими флагами уже не могут заходить в болгарские порты. Морское управление страны установило запрет 17 апреля в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение лишь для поставок критической продукции из России.

Теперь же действие запрета расширяется: в порты Болгарии, как морские, так и речные, не смогут заходить суда, зарегистрированные в Российским морским регистром судоходства.

Болгария остается единственной страной Евросоюза, продолжающей закупать морем российскую нефть, благодаря исключениям из санкций, которые власти выторговали в Брюсселе. В марте объем таких поставок колебался между 63 и 104 тысячи баррелей в сутки, оценивает Bloomberg на основании данных по танкерным перевозкам.

Теперь же болгарские порты закроются для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход «потолка цен». Он установлен Евросоюзом и странами G7 на уровне $60 за баррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».