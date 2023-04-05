В белорусских школах вводят мероприятия «русского мира» 5.04.2023, 23:02

Фото: Белсат

Дети противятся шовинистическим акциям.

В белорусских школах администрация усиливает «патриотическое» воспитание детей. Обязательным стало совместное исполнение школьниками гимна. Для старшеклассников ввели уроки военной подготовки. Родители учащихся рассказывают «Белсату», что детям также предлагают участвовать в мероприятиях так называемого «русского мира».

Родители белорусских школьников сообщают о том, что в школах учителя и администрация усиливают внимание к так называемому патриотическому воспитанию детей. Теперь стало актуальным собирать детей в актовом зале для совместного исполнения гимна. В школах установили большие экраны, на которых на фоне красно-зеленого флага бегут строки со словами гимна, и дети обязаны петь. В это время администрация школы следит за учащимися, чтобы они искренне принимали участие в этом «патриотическом воспитании». В противном случае возникают конфликты.

«Директор школы увидел, что моя дочь не пела гимн. Что стало причиной для этого, я не знаю, но возник скандал. Нас вызвали в школу на следующий день. Директор заявил, что мой ребенок подает крайне негативный пример для остальных учеников, она не желает, чтобы другие дети видели такое. Возник даже разговор об исключении дочери из школы. Хотя она довольно хорошо учится и никогда не имела проблем с успеваемостью», – рассказал «Белсату» отец школьницы.

По словам нашего собеседника, конфликт со временем разрешили, но он не единственный, таких примеров довольно много в Беларуси.

«Русский мир» в белорусских школах

Продвигается в школе среди учащихся и так называемый «русский мир». 3 апреля учитель «патриотического» воспитания Русского дома в Гомеле Дмитрий Уклейко организовал траурную акцию по случаю гибели российского военного пропагандиста Владлена Татарского. Уклейко привел на акцию учеников средней школы №59 Гомеля.

В середине марта возник скандал по причине того, что пророссийский активист Владимир Габров, возглавляющий в Речице военно-патриотический центр специальной подготовки допризывной молодежи «Скиф», передал в музей Речицкой районной гимназии экспонат – кувалду ЧВК «Вагнер».

Родители школьников сообщают, что учителя в Беларуси предлагают детям присоединяться к некоторым акциям «русского мира».

«Классный руководитель предложил старшеклассникам принять участие в акции написания писем «воинам-героям на фронт». Сын вскользь рассказал об этом. Меня шокировало такое. Причем классный руководитель не советовался с родителями, а сам выступил с такой инициативой. К сожалению, сын не знает, присоединился ли кто-то к этой акции. Но на самом деле это ужасно», – делится своими эмоциями читательница «Белсата».

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