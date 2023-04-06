Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в США 4 6.04.2023, 7:47

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Политик стал вторым зарегистрированным кандидатом-демократом на пост президента.

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в президентской кампании 2024 года, сообщает CNN.

69-летний политик — сын брата Джона Кеннеди, Роберта, который был генеральным прокурором США и сенатором от штата Нью-Йорк.

Роберт Кеннеди-младший — юрист по вопросам экологии и активист, выступающий против вакцинации. Он основал организацию, выступающую против вакцинации, под названием «Защита здоровья детей», а также продвигал утверждения о связи вакцинации с развитием аутизма. В качестве юриста-эколога он работал с группой, возглавлявшей работы по очистке реки Гудзон и стал одним из основателей фирмы по экологическому праву.

Кеннеди стал вторым зарегистрированным кандидатом-демократом на пост президента США. Ранее писательница Марианна Уильямсон запустила кампанию по выдвижению своей кандидатуры от Демократической партии.

Действующий глава Белого дома Джо Байден пока официально не объявил о своем участии в президентских выборах.

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