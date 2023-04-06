IT-специалисты бегут из Беларуси 6.04.2023, 10:09

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За февраль отрасль потеряла еще более 800 работников.

Сегодня существует верный маркер, демонстрирующий, что с той или иной отраслью экономики все очень плохо — данные о ней начинают скрывать, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

И вот Белстат перестал публиковать информацию о принятых и уволенных специалистах сферы компьютерных технологий. Вместо этого приходится использовать данные о динамике рынка труда по более широкой сфере «Информация и связь», куда, помимо айтишников, входят сотрудники телекома и издательской деятельности. Впрочем, даже оставшихся в открытом доступе цифр достаточно, чтобы убедиться в продолжающемся оттоке из сферы IT.

Превышение числа уволенных над принятыми на работу по сфере «Информация и связь» в феврале 2023 года сохранилось на уровне января - до 900 человек. Вероятно, сокращение оттока в начале года только частично связано с новой, более укрупненной методикой подсчета. В конечном итоге ресурсы отрасли небезграничны. Поэтому отток кадров приобретает своего рода устойчивый характер, который отражает постепенное затухание бывшего драйвера белорусской экономики.

Даже если учесть новые шоки, которые могут ускорить ИТ-исход, полностью специалисты данной сферы белорусскую экономику не покинут. Основная потеря сейчас заключается в усложнении доступа к глобальному рынку.

Ориентация на разработку ИТ продуктов для ЕАЭС или российского рынка будет более низкой, но реалистичной планкой для некоторых белорусских высокотехнологических компаний. О

стальные уже сейчас стоят перед выбором: оставаться в токсичной юрисдикции или релоцировать бизнес и специалистов и иметь возможность свободной работы на мировом рынке. И, судя по динамике занятости, выбор белорусский ИТ бизнес делает вполне однозначный.

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