После ликвидации Татарского российских пропагандистов пересаживают в бронированные лимузины

После ликвидации Татарского российских пропагандистов пересаживают в бронированные лимузины15
- 6.04.2023, 10:14
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Особо «ценными» были признаны 10 человек.
После подрыва в кафе Санкт-Петербурга Владлена Татарского в отношении оставшихся российских пропагандистов решили принять усиленные меры охраны.
Об этом сообщает телеграм-канал «Невойна»:
— Сегодня нам прислали скан документа из аппарата Национального антитеррористического комитета.
Согласно ему, чекисты отреагировали на взрыв Татарского не только розыском и арестом Дарьи Треповой. Еще они решили оборонять оставшихся в живых пропагандистов. Особо ценными были признаны 10 человек, «находящихся в зоне наибольшего риска». Среди них Дмитрий Киселев, Александр Коц, Семен Пегов и Ольга Скабеева. Им собираются предоставить круглосуточную охрану силами ФСО, а также выдадут бронированные машины.
Мы не можем независимо проверить подлинность этого документа. Но публикуем его в интересах гласности. Страна же должна знать своих героев в бронированных лимузинах.