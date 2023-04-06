Директор ФБР: В разведке России много противников войны, способных изменить ход истории
- 6.04.2023, 10:45
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Запад готов из завербовать, но «по-другому».
Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в российской разведке есть много противников войны в Украине.
Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, сообщает CNN.
По его словам, для россиян война против Украины якобы идет «не так уж и жарко».
«Таким образом, многие россияне, в том числе сотрудники российской разведки, не слишком довольны этим», — сказал Рэй.
Он отметил, что в разведывательных службах РФ много «несчастных», которых ФБР хотело бы завербовать, но «по-другому».
«Мы хотим, чтобы они знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут сыграть свою роль в изменении хода истории», — подчеркнул директор ФБР.