Директор ФБР: В разведке России много противников войны, способных изменить ход истории 6.04.2023, 10:45

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Кристофер Рэй

Фото: wikipedia

Запад готов из завербовать, но «по-другому».

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что в российской разведке есть много противников войны в Украине.

Об этом он сообщил перед аудиторией Техасского университета A&M в Колледж-Стейшен, сообщает CNN.

По его словам, для россиян война против Украины якобы идет «не так уж и жарко».

«Таким образом, многие россияне, в том числе сотрудники российской разведки, не слишком довольны этим», — сказал Рэй.

Он отметил, что в разведывательных службах РФ много «несчастных», которых ФБР хотело бы завербовать, но «по-другому».

«Мы хотим, чтобы они знали, что мы хотели бы поговорить с ними. И они, возможно, могут сыграть свою роль в изменении хода истории», — подчеркнул директор ФБР.

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