Создана ложка, которая улучшает вкус еды 6.04.2023, 10:49

Как она работает?

Подавляющему большинству людей нравятся сладости — мало кто может отказать себе в кусочке торта или вкусной конфете. Однако, результаты научных исследований гласят, что сладкое вредит здоровью. Мало того, что продукты большим количеством сахара приводят к ожирению и портят зубы, так еще они вызывают привыкание и от них сложно отказаться.

Чтобы люди могли наслаждаться сладостями без вреда для здоровья, ученые разработали искусственные подсластители — они действительно вредят организму меньше сахара, но все равно имеют не самую лучшую репутацию. На протяжении нескольких лет ученые из разных стран разрабатывают посуду, которая делает вкус еды более насыщенным. Недавно была представлена ложка для придания продуктам большей сладости, пишет scientificamerican.com.

Ложка которая делает еду сладкой

Ложка, которая делает еду слаще, получила название Sugarware. Она разработана несколькими студентами США специально для людей, которым нельзя употреблять сладкие продукты. В эту группу, например, входят люди с сахарным диабетом — любая сладость может привести к повышению уровня глюкозы в крови. Это может привести к проблемам с сердцем, почками, глазами и многими другими органами. Часто люди с сахарным диабетом теряют зрение и умирают от инфарктов и инсультов.

Чтобы дать людям с противопоказаниями к сахару возможность наслаждаться сладким вкусом, студенты решили придать ложке Sugarware форму с выпуклостями снизу. Бугорки нужны для того, чтобы поверхность ложки как можно сильнее контактировала с языком. Согласно проекту, на выпуклых частях располагается постоянный набор молекул, которые известны как лиганды. Во время еды они вступают в реакцию с белками рецепторов языка, которые чувствительны к молекулам сахара. В результате этого, запускаются импульсы в мозг, заставляющие человека думать, что он ест сладкое.

Столовые приборы для улучшения вкуса пищи

По словам одного из создателей ложки Sugarware Шию Сюя (Shiyu Xu), на разработку ложки их вдохновили исследования, в рамках которых ученые изучали влияние разных текстур на восприятие вкуса. Например, однажды экспериментатор из Оксфордского университета и автор книги «Гастрофизика. Новая наука о питании» Чарльз Спенс доказал, что поглаживание наждачной бумаги и гладкой поверхности влияет на восприятие людьми вкуса имбирного печенья, кофе или вина. С чем именно был связан этот эффект, никто не знает — есть предположение, что ощущая непривычную текстуру, люди просто больше обращают внимание на вкус и он начинает казаться насыщеннее.

К тому же, создатели ложки для подслащивания еды явно подсмотрели идею у своих японских коллег. В апреле 2022 года ученые из японского университета Мэйдзи и производителем продуктов питания Kirin Holdings разработали электрические палочки, которые придают пище соленый привкус. Когда человек берет палочками еду, на нее поступает безопасный для человека разряд электрического тока. Он воздействует на ионы хлорида натрия, благодаря чему пища и кажется более соленой.

Эффективность палочек для подсаливания еды была проверена в ходе эксперимента. Японские ученые собрали группу из 36 добровольцев и предложили им попробовать два блюда — в одном количество соли было обычным, а в другом ее концентрация была снижена на 30%. Используя обычные палочки, участники эксперимента быстро нашли отличия. Однако, когда палочки были заменены на электрические, несоленая пища показалась им такой же, как соленая.

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