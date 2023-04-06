Украинский дрон взорвал российский пикап, залетев прямо в укрытие 4 6.04.2023, 12:02

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Феерическое видео.

Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов и их технику. Они наносят по дислокациям врага точные удары всеми возможными способами и с помощью дронов, в том числе.

Так, оператор украинского БПЛА взорвал вражеский пикап, залетев прямо в укрытие. Соответствующий ролик опубликован в Telegram.

Еще один результативный вылет совершило подразделение «Глаза возмездия» 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Суперпилот, управляя дроном под номером 054, сумел провести результативную атаку и уничтожил вражеский пикап», – сказано в сообщении.

На кадрах можно рассмотреть, как дрон направляется в ангар, где стоит машина. БПЛА летит точно к цели и в результате, успешно сбрасывает на нее взрывчатку.

Стоит отметить, что бойцы сопроводили ролик символической и амбициозной озвучкой футбольного комментатора.

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